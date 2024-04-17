В мэрии Самары выделят еще 30 млн на сферу ритуальных услуг

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, связанный с внесением изменений в программу по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городе, рассчитанную на 2019–2028 годы. В частности, на 2024 год планируется увеличить финансирование на 29,38 млн рублей. Таким образом, объем финансирования на текущий год составит 79,38 млн рублей.

Денег добавят на несколько плановых мероприятий. Первое — "Проведение инвентаризации захоронений". Финансирование увеличат на 2,65 млн рублей до суммы в 4,3 млн рублей.

"Данная сумма позволит провести инвентаризацию захоронений кладбищ "Песчаная Глинка" (10,07 га) и "Мехзаводское" (32,93 га), — отмечается в пояснительной записке.

Также добавят финансов на работы по восстановлению расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

"В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2023 году проведена ревизия состояния надмогильных сооружений на воинских захоронениях, находящихся на территории общественных муниципальных кладбищ", — пояснили в мэрии.

По ее итогам обнаружили несколько десятков полуразвалившихся надмогильных плит. Сумма финансирования увеличится с планового миллиона до 10 млн рублей. На эти деньги заменят 50 плохо сохранившихся надмогильных сооружений на воинских захоронениях.

Кроме того, дополнительно добавят 23,9 млн рублей на кадастровые работы "в отношении земельных участков, занимаемых местами захоронения, и сопровождение их государственного кадастрового учета".

На 5,53 млн рублей увеличится финансирование работ по устройству внутриквартальных проездов на муниципальных кладбищах "Центральное", "Спасское", "Вознесенское". Как пояснили чиновники, на 5 квадрате "Центрального" кладбища производятся захоронения погибших в ходе СВО.

На 12,67 млн рублей увеличат финансирование мероприятия "Текущее содержание мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах" (всего 19 территорий). Таким образом, общая сумма составит 47,35 млн рублей. Как пояснили в мэрии, увеличение лимитов связано с необходимостью круглогодично вывозить с территорий кладбищ отходы, не относящиеся к ТКО.

В то же время, проектом постановления предлагается уменьшить в текущем году сумму на акарицидную и дератизационную обработку территории общественных муниципальных кладбищ на 500 тыс. рублей.