Валентина Матвиенко одобрила инициативу Андрея Кислова о поддержке АПК после паводков

17 апреля на 565-м пленарном заседании Совета Федерации сенатор РФ от Самарской области Андрей Кислов предложил принять меры по увеличению охвата посевных площадей агрострахованием. Инициатива парламентария связана с последствиями паводков, которые нанесли значительный ущерб, в том числе сельскому хозяйству.

Сенатор отметил, что в текущем году в ряде регионов произошли чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные паводками, в нескольких регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации. "Сейчас принимаются все необходимые меры для улучшения ситуации и возвращению к нормальной жизни. Но также следует отметить, что паводки нанесли значительный вред и сельскому хозяйству", — подчеркнул Андрей Кислов.

По его словам, АПК нескольких регионов нанесен многомиллионный ущерб, который может существенно возрасти. При этом сенатор отметил, что ранее были приняты изменения в законодательство, которые позволили применять механизмы сельскохозяйственного страхования с господдержкой в связи с объявлением ЧС. Их применение обеспечивает в значительной степени компенсацию аграриям понесенного ущерба, уверен парламентарий.

Андрей Кислов обратил внимание, что процент охвата посевных площадей страхованием по программе ЧС невысок. "Принимая во внимание высокий риск возникновения ЧС во многих регионах, нам важно принять меры по увеличению охвата посевных площадей агрострахованием. При этом решение этой задачи важно и для животноводства", — считает самарский сенатор.

С этой целью Комитет совместно с Национальным союзом агростраховщиков на регулярной основе организует площадки для обсуждения актуальных вопросов, которые возникают у регионов. Также открыта горячая линия для аграриев по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба застрахованным объектам, рассказал Андрей Кислов.

Сенатор обратился к своим коллегам с просьбой совместно с органами управления АПК взять на контроль проведение работы по повышению заинтересованности аграрного бизнеса в применении страховых инструментов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Андрея Кислова. Спикер верхней палаты также подчеркнула, что ситуация с паводком находится на постоянной контроле Президента России Владимира Путина: "Федеральные министры находятся в зоне подтопления и на месте принимают решения, активно работают Губернаторы. Важно держать ситуацию на контроле, и после спада воды уже более предметно заняться расчетами потерь и убытков, в том числе, личных подсобных хозяйств и в целом АПК".

Валентина Матвиенко также отметила, что Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и его председатель Александр Двойных вместе с Минсельхозом держат ситуацию на контроле. Обращаясь к сенаторам, глава СФ отметила, что необходимо принимать активное участие в решении проблемных вопросов, связанных с последствиями паводков: "Коллеги, когда приходит такая беда, надо помогать всем миром, встречаться с людьми и оказывать им необходимую поддержку".