В Самаре для студентов провели экскурсию по подстанции "ЗИМ"

16 апреля учащиеся Самарского машиностроительного колледжа посетили производственный объект в рамках проекта Союза машиностроителей России "Неделя без турникетов".
Подстанция "ЗИМ", принадлежащая "Самарской Сетевой компании", — один из старейших объектов энергообеспечения в Самаре. Сегодня она питает своими мощностями большую часть социальной инфраструктуры Октябрьского района города: Самарскую областную клиническую станцию переливания крови, корпуса Самарского университета, Самарский зоопарк, тренировочную базу футбольного клуба "Крылья Советов", а также школы, детские сады и поликлиники.
"Подстанция, на которой мы сейчас находимся, — очень значимый объект для региона, — говорит Сергей Шуляпин — начальник группы подстанций Самарских электрических сетей АО "ССК". — "ЗИМ" была построена в 1984 году и предназначалась для электроснабжения завода. Сейчас же ее мощности используются для снабжения соцобъектов района и новых жилых кварталов. Уверен, посмотреть, как выглядит подстанция внутри, студентам профильных вузов и ссузов не только интересно, но и полезно. Конечно, в своих учебных заведениях они получают теорию, но необходима и практика. После реконструкции "ЗИМ" оснащен современным оборудованием, с которым им предстоит работать. Мы открыты к сотрудничеству со студентами, берем их на практику и уже есть примеры, когда, закончив обучение, они остаются у нас работать".
С оборудованием подстанции учащихся познакомил Александр Пузиков — дежурный электромонтер по обслуживанию подстанции. Сперва он показал студентам главный щит управления (ГЩУ), куда стекает вся информация о работе подстанции. Здесь происходит оперативный контроль и управление основными режимами подстанции. Александр Витальевич рассказал, как работает распределительное устройство: "На подстанцию "ЗИМ" приходят воздушные линии высокого напряжения 110 000 вольт. Здесь оно трансформируется в 6 тысяч вольт, после чего электроэнергия расходится на трансформаторные подстанции, расположенные на территории Октябрьского района г. о. Самара, а затем уже поступает потребителям".
Также студентам показали, где расположены Камеры Сборные Одностороннего Обслуживания (КСО) или просто ячейки. В каждой из них — вакуумный выключатель, который нужен для того, чтобы отключать кабельные линии в случае аварии или для ремонта. Закончилась экскурсия уже на улице, где студентов познакомили уже с открытым распределительным устройством 110 кВ.
"Студенты, мои воспитанники — будущие энергетики, — говорит Светлана Карабанова, преподаватель Самарского машиностроительного колледжа. — А хорошие электрики всегда нужны, ведь без электричества ничего не может работать. Очень рада, что мы смогли попасть на экскурсию — на следующей неделе ребята будут писать экзамен по электробезопасности, схемо- и электротехнике. А здесь они увидели на практике все то, что мы проходим в теории. Очень своевременная экскурсия!"
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