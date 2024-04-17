АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарно-тактические учения (ПТУ) на двух производственных объектах, расположенных в Самарской и Саратовской областях.

Цель — отработка взаимодействия ремонтно-эксплуатационного персонала, членов добровольных пожарных дружин и договорных подразделений МЧС РФ по защите НПС "Самара — 2" и ЛПДС "Красноармейская", проверка готовности к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций.

По замыслу учебной тренировки на ЛПДС "Красноармейская" Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) во время работ на резервуаре произошел условный взрыв паровоздушной смеси. По зеркалу нефти в резервуаре произошло "возгорание", при этом стационарная система автоматического пожаротушения резервуара вышла из строя.

На место возгорания оперативно прибыли представители договорного подразделения пожарной охраны — личный состав пожарной части г. Красноармейска Саратовской области, а также члены ДПД. Совместно с персоналом ЛПДС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара". Действия участников координировал штаб пожаротушения. В устранении условного пожара были задействованы порядка 40 человек и 6 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Условный пожар был успешно ликвидирован в регламентные сроки.

По аналогичному сценарию прошли пожарно-тактические учения на нефтеперекачивающей станции "Самара-2" Самарского РНУ. Был отработан алгоритм взаимодействия персонала НПС и личного состава ФГБУ "8 отряда ФПС ГПС по Самарской области".

Программы пожарно-тактических учений были выполнены успешно в полном соответствии с задачами, условная ликвидация пожара и его последствий завершена в нормативные сроки.

Наблюдательные комиссии положительно оценили результаты ПТУ, была подтверждена высокая степень готовности сотрудников предприятия, представителей МЧС РФ и ведомственных пожарных команд к слаженной работе в условиях чрезвычайной ситуации.