Самарских участников СВО предложили бессрочно освободить от транспортного налога

С инициативой о бессрочном освобождении участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога в Самарской губернской думе выступила фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Законопроект, опубликованный на сайте губдумы, разработан для дополнительной поддержки мобилизованных на военную службу граждан, контрактников, находящихся на службе в войсках нацгвардии, в воинских формированиях, указанных в федеральном законе "Об обороне", участников добровольческих формирований и лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в решении задач СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В пояснительной записке указывается, что ранее данное положение уже было включено в закон о транспортном налоге, но утратило силу с 1 января 2024 года. Теперь же предлагается освободить участников СВО от уплаты транспортного налога бессрочно, подчеркивается в документе.