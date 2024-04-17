Жители Самары перестали откладывать покупки на потом вместе со Сбером

Объем финансовой поддержки жителей региона от банка увеличился в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За первые три месяца 2024 года самарцы стали реже откладывать покупки на потом. В этом жителям региона помог Сбер. По итогам первого квартала Сбербанк выдал потребительские кредиты на любые цели на общую сумму более 14,2 млрд рублей, что на 528 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего жители Самары обращались в Сбер за потребительскими кредитами в марте 2024 года, всего за месяц было выдано порядка 5,7 млрд рублей.

"Одной из главных причин популярности потребительских кредитов является возможность быстрого получения необходимых средств для решения различных финансовых вопросов. Мы предлагаем жителям выгодные условия кредитования: ставка рассчитывается индивидуально для каждого в пределах указанного диапазона, гибкий график погашения, а для всех подписчиков СберПрайм+ мы предлагаем кредит на любые цели с дополнительной выгодой — каждый месяц от 2% ставки вы можете получить бонусами СберСпасибо", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.