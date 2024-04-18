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Облправительство Власть и политика

На выплаты пострадавшим от паводка в Самарской области выделили 72,6 млн рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области подписало постановление, в соответствии с которым будет оказана материальная поддержка тем, чьи дома были повреждены из-за паводка. Поддержка коснется собственников и тех, кто зарегистрирован в данных жилых помещениях.

Пострадавшим от паводка власти предоставят единовременную денежную выплату. Из резервного фонда правительства Самарской области на эти цели выделят 72,6 млн рублей.

"Установить, что единовременная денежная выплата предоставляется в размере 100 тыс. рублей на одно жилое помещение, поврежденное в результате прохождения паводковых вод в Самарской области", — отмечается в документе.

Деньги планируют выплачивать одному из членов семьи (одиноко проживающему), являющемуся собственником и (или) зарегистрированному в соответствующем жилом помещении.

"При наличии нескольких собственников жилого помещения единовременная денежная выплата производится одному из собственников при наличии письменного согласия других собственников. В случае отсутствия такового согласия выплата предоставляется каждому собственнику в размере, пропорциональном размеру принадлежащей доли в праве собственности на жилое помещение", — уточняется в постановлении.

В ближайшее время министерство социально-демографической и семейной политики региона сформирует список получателей на основании списков лиц, чьи дома были повреждены. Эти списки должны предоставить администрации муниципальных образований.

Документ подписан и. о. первого вице-губернатора Владимиром Василенко.

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