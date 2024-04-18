БК "Самара" проиграл "Уралмашу"

"Самара" в матче плей-ин в Екатеринбурге уступила "Уралмашу" — 80:69.

К середине стартового периода на табло значилось равенство — 10:10. Затем уральцам удался удачный отрезок, они оторвались на 6 очков (12:18). Но Михаил Кулагин и Никола Ребич своими попаданиями позволили завершить четверть почти вровень — 17:18. А еще одна треха от Кулагина и два точных броска от Джастина Роберсона в начале второго периода принесли "Самаре" небольшое преимущество — 24:20. Впрочем, к середине четверти счет вновь был равным (29:29), а концовка десятиминутки осталась уже за хозяевами: к большому перерыву самарцы уступали 36:41.

Третья же четверть стала для нашей команды настоящей катастрофой. Всего 10 очков за десять минут — этого было слишком мало, чтобы сдержать набравших ход уральцев. К концу четверти отставание "Самары" достигло 22 очков. Впрочем, она, подгоняемая приехавшими в Екатеринбург болельщиками, еще нашла в себе силы на попытку перевернуть игру. 11 очков на двоих от Раде Загораца и Хейдена Далтона — и за пять минут до завершения основного времени отставание удалось сократить до "-13" (59:72). Но "Уралмаш" остановил этот рывок самарцев и уверенно довел матч до победы.