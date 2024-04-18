Жители Самарской области могут принять участие в обновленной премии #МЫВМЕСТЕ

Продолжается основной этап заявочной кампании международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая поддерживает лидеров социальных преобразований России и всего мира. За последние три года на премию было подано почти 100 000 социальных проектов из всех 89 регионов России и 95 стран.
Торжественный старт премии #МЫВМЕСТЕ-2024 стал частью церемоний состоявшегося в Сочи всемирного фестиваля молодежи. В сезоне 2024 года организаторы обновили модель премии, предложив новые категории, номинации и возможности для участников. С момента старта россияне подали уже более 6 тыс. заявок (в прошлом сезоне участники из России подали почти 40 000 заявок). Заявочная кампания этого сезона на сайте премия.мывместе.рф. продлится до 3 июня 2024 года.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению президента России. Организатор — Ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Цель премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Оргкомитет по присуждению премии #МЫВМЕСТЕ возглавляют первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Премия проводится при поддержке национального проекта "Образование".
Благодаря национальному треку Премии #МЫВМЕСТЕ признание и поддержку получат общественно значимые поступки и социальные проекты в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, практики социального сотрудничества из всех регионов России. Премия дает возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать проекты, получить признание в своем регионе и на федеральном уровне.
В 2024 году организаторы обновили модель премии. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые участие в премии могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация "Добрая семья", а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем премии 2024 года.
Основной акцент в этом сезоне сделан на расширении сообщества участников премии и удовлетворении их главного запроса — объединение с единомышленниками. Согласно ВЦИОМ, 65% участников подают заявки для того, чтобы расширить круг общения с единомышленниками, 57% — для продвижения своих инициатив. В том числе в этой связи увеличится количество клубов участников премии, которые запускаются в России как постоянно действующие площадки для объединения участников и развития их проектов. В настоящее время создан 21 региональный клуб, в которые вступили более 1,4 тыс. участников премии. Также будет запущен федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.
Будет запущена специальная программа взаимности: участники премии будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы.
Также номинанты премии #МЫВМЕСТЕ-2024 будут награждены баллами проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Тысячи участников получат баллы, которые можно потратить на обучение, саморазвитие, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях страны.
Призеры премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий "Бизнес" и "НКО" получат статус "Партнер национальных проектов России", заявляя свои проекты на Национальную премию "Наш вклад", оператором которой выступает АНО "Национальные приоритеты".
Финалисты получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов Оргкомитета, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.
Также с 2024 года у местных и региональных конкурсов, поощряющих общественно значимые поступки и социальные проекты, появилась возможность стать партнерами Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Таким образом локальные премии и конкурсы могут усилить свой статус в коллаборации с международным брендом #МЫВМЕСТЕ, получить дополнительную информационную поддержку и привлечь большее количество участников. Также им будут представлены цифровые инструменты платформы ДОБРО.РФ: сбор заявок через сервис "Добро.Конкурсы", готовые критерии и форма заявки, цифровизация процесса оценки через личные кабинеты экспертов.
Поддерживают премию, сообщество участников и победителей более 40 федеральных партнеров, среди которых крупнейшие общественные организации и движения, медиахолдинги и корпорации, в том числе Движение Первых, Российское общество "Знание", АНО "Россия — страна возможностей", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Президентский фонд культурных инициатив, Фонд президентских грантов, Российский союз промышленников и предпринимателей, ОАО "Российские железные дороги", ООО "Майер Групп", Национальная Медиа Группа, Всероссийская государственная телерадиокомпания" (ВГТРК), Газпром-Медиа Холдинг, ООО "ВК" (VK) и другие. Титульный партнер — государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
Сайт премии — премия.мывместе.рф.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************