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Мэрия Самары снесет здание, где раньше находилась военная часть

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым "для муниципальных нужд" изымут земельный участок и помещения, на нем расположенные. Речь идет о трехэтажном доме по ул. Ново-Вокзальной, 116 в Промышленном районе Самары.

Фото: Прокуратура Самарской области

Общая площадь земельного участка составляет 1533 кв. метра. На нем находится многоквартирный дом (МКД), жилые помещения в котором также будут изъяты у правообладателей. Речь идет о квартирах №№ 1 (42 кв.м), 2 (45,8 кв. м), 8 (46 кв. м), 11 (45,4 кв. м), 12 (40,8 кв м).

Дом постройки планируют снести на основании распоряжения от 2016 года "О признании МКД, расположенных на территории Промышленного района, аварийными и подлежащими сносу".

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно о том, что в доме по ул. Ново-Вокзальной обрушилась кирпичная стена. Сообщалось, что дом признан аварийным, и его должны снести до 2025 года. Кроме того, отмечалось, что вопрос переселения людей из аварийного жилья будет контролироваться прокуратурой района.

Аварийный дом находится на территории бывшей военной части. Здание было построено из подручных средств, а позже облицовано кирпичом. 

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