Из-за аварии на НФС Кинель остался без воды

На насосно-фильтровальной станции Кинеля произошла крупная авария, в результате которой без воды остался весь город. Об этом накануне вечером, 17 апреля, сообщил глава Кинеля Александр Прокудин.

"В связи с паводком засорились и остановились подающие воду насосы. Без воды остался весь город, — сообщил чиновник. — В оперативном порядке собрал комиссию по предупреждению ЧС с участием Кинельского межрайонного прокурора Ильи Витальевича Трапезанова. Определили техническую часть решения проблемы, а также меры по обеспечению водой ключевых социальных объектов и жителей в режиме ее регулярного подвоза бойлерами".

Глава Кинеля оценил ситуацию как сложную, однако работа по установке насоса, призванного частично снять напряженность и подать воду в город по графику по мере наполнения резервуаров чистой водой, уже ведется.

"К утру (на утро 18 апреля) ожидаем первую подачу. Завтра же с Нижнего Новгорода прибывает насосная станция. Ее мощности хватит, чтобы на период проведения ремонтно-восстановительных работ обеспечить город водой в необходимом объеме. Запуск планируется в ночь с 18 на 19 апреля", — добавил Александр Прокудин.

В связи с аварией в городе на два дня закрыли детские сады, а школы перевели на дистант. Чиновник уточнил, что эта мера — вынуждена и связана с ограничениями Роспотребнадзора, который не допускает функционирование учреждений с использованием привозной воды.

"Приношу извинения за предоставленные неудобства, прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к проблеме. Паводок — это природная стихия, которая всегда непредсказуема. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее запустить НФС и наладить водоснабжение", — подчеркнул он.