Важные решения в вопросах тарифообразования

17 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) на территории Самарской области. В нем приняли участие руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, профильных ведомств правительства региона, депутаты Самарской губернской Думы.

"Коллеги, сегодня мы проводим очередное совещание, но контекст этого разговора будет сильно отличаться от того, что было раньше. Увещевания закончились. Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно. Да, федеральное законодательство не предусматривает полномочия регионов по тарификации этих услуг. Законы и подзаконные акты предусматривают принятие решений самими компаниями. Но мы вам говорили, что не надо будить лихо, не надо вести себя так, что это можно будет расценивать как злоупотребление правом. Не прислушались, приняли решения, которые обернулись серьезными последствиями. В первую очередь, финансовыми для граждан, проживающих на территории Самарской области. Для нас, безусловно, приоритет — защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко", -заявил Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Марина Антимонова рассказала, что к депутатам областного парламента в последние месяцы поступают многочисленные обращения жителей с массой жалоб на высокую стоимость услуг, не выверенный перечень оборудования, не оказание услуг, на преждевременно выставленные счета и другие.

"В результате обращения губернатора в антимонопольную службу проведена проверка. Сделаны выводы об экономически необоснованных тарифах на услуги и о несоответствии отдельных положений предлагаемых договоров утверждённым типовым формам. Выдано предупреждение об устранении нарушений. Хочу отметить, что федеральный закон, вступивший в силу и обязавший обслуживать газовое оборудование только тем организациям, которые транспортирует газ до места подключения, что и привело к росту тарифов, имеет прямое применение. С региональной властью газораспределительные организации тарифы не согласовывают. Но в интересах жителей Губернатору и депутатам пришлось вмешаться в решение проблемы. По итогам обсуждения решено пересмотреть тарифы и согласовать их до 1 мая, произвести перерасчёт по уже выставленным счётам, новые квитанции до пересмотра тарифов не рассылать, по уже сформированным квитанциям пени не выставлять, при отсутствии договора из-за вышеописанных проблем, поставку газа не приостанавливать. Фракция "Единая Россия" будет держать этот вопрос на депутатском контроле", — подчеркнула Марина Антимонова.