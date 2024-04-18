16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Важные решения в вопросах тарифообразования На выплаты пострадавшим от паводка в Самарской области выделили 72,6 млн рублей Министерством молодежной политики порулит Маргарита Переплетчикова Дмитрий Азаров утвердил еще одного зампреда правительства В правительстве Самарской области создадут департамент науки

Облправительство Власть и политика

Важные решения в вопросах тарифообразования

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 314
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

17 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) на территории Самарской области. В нем приняли участие руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, профильных ведомств правительства региона, депутаты Самарской губернской Думы.

"Коллеги, сегодня мы проводим очередное совещание, но контекст этого разговора будет сильно отличаться от того, что было раньше. Увещевания закончились. Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Говорили вам об этом неоднократно. Да, федеральное законодательство не предусматривает полномочия регионов по тарификации этих услуг. Законы и подзаконные акты предусматривают принятие решений самими компаниями. Но мы вам говорили, что не надо будить лихо, не надо вести себя так, что это можно будет расценивать как злоупотребление правом. Не прислушались, приняли решения, которые обернулись серьезными последствиями. В первую очередь, финансовыми для граждан, проживающих на территории Самарской области. Для нас, безусловно, приоритет — защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко", -заявил Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Марина Антимонова рассказала, что к депутатам областного парламента в последние месяцы поступают многочисленные обращения жителей с массой жалоб на высокую стоимость услуг, не выверенный перечень оборудования, не оказание услуг, на преждевременно выставленные счета и другие.

"В результате обращения губернатора в антимонопольную службу проведена проверка. Сделаны выводы об экономически необоснованных тарифах на услуги и о несоответствии отдельных положений предлагаемых договоров утверждённым типовым формам. Выдано предупреждение об устранении нарушений. Хочу отметить, что федеральный закон, вступивший в силу и обязавший обслуживать газовое оборудование только тем организациям, которые транспортирует газ до места подключения, что и привело к росту тарифов, имеет прямое применение. С региональной властью газораспределительные организации тарифы не согласовывают. Но в интересах жителей Губернатору и депутатам пришлось вмешаться в решение проблемы. По итогам обсуждения решено пересмотреть тарифы и согласовать их до 1 мая, произвести перерасчёт по уже выставленным счётам, новые квитанции до пересмотра тарифов не рассылать, по уже сформированным квитанциям пени не выставлять, при отсутствии договора из-за вышеописанных проблем, поставку газа не приостанавливать. Фракция "Единая Россия" будет держать этот вопрос на депутатском контроле", — подчеркнула Марина Антимонова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5