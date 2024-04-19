Самарские синоптики прогнозируют в ближайшие дни до +28°C

В Самарской области в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода, местами возможен дождь.

В субботу, 20 апреля, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер Юго-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер Северо-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха +20...+25 °C.

В воскресенье, 21 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер Северо-восточный, восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха +8...+13 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер Северо-восточный, восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха +22...+27 °C.

В понедельник, 22 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер Юго-восточный, 5...10 м/с.

Температура воздуха +10...+15 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер Юго-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха +23...+28 °C.

Во ворник, 23 апреля, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер Юго-восточный, 6...11 м/с. Температура воздуха +10...+15 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер Юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха +20...+25 °C.