Паводок в Самарской области: оперативная информация

В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домов, 1195 приусадебных участков и три низководных моста.

За сутки освободились от воды 44 жилых дома, 83 приусадебных участка и один низководный мост.

Оказались подтопленными 37 жилых домов в Волжском и Кинельском районе и 136 приусадебных участков в Кинеле, Волжском и Кинельском районах.

Восстановлено транспортное сообщение с н. п. Полудни Кинель-Черкасского района.



В двух пунктах временного размещения по-прежнему находятся семь человек, детей нет.



Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.