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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" подтвердил соответствие национальным стандартам

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ получил сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие национальным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов Компании соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Аудит, который проходил в два этапа, осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь". Его специалисты ознакомились со структурой компании, процессами управления и внешними условиями, а также проверили их на соответствие заявленной системе, законам и нормативам.

Получению сертификата предшествовала масштабная работа. В Компании было организовано обучение сотрудников требованиям стандартов, проведены внутренние аудиты, идентифицированы опасности и оценены риски, установлены экологические аспекты.

Специалисты сертификационного органа отметили вовлеченность персонала предприятия в процесс внедрения системы. Все этапы аудита ТОАЗ прошел без существенных замечаний.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

Получение сертификата соответствия гарантирует значительное повышение уровня экологической безопасности "Тольяттиазота" и обеспечивает своевременный контроль условий труда для устранения и снижения производственных рисков. Кроме того, внедрение интегрированной системы менеджмента увеличивает конкурентоспособность: сертификация дает клиентам еще большую уверенность в высоком качестве продукции компании.

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