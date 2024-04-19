"Тольяттиазот" подтвердил соответствие национальным стандартам

ТОАЗ получил сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие национальным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов Компании соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Аудит, который проходил в два этапа, осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь". Его специалисты ознакомились со структурой компании, процессами управления и внешними условиями, а также проверили их на соответствие заявленной системе, законам и нормативам.

Получению сертификата предшествовала масштабная работа. В Компании было организовано обучение сотрудников требованиям стандартов, проведены внутренние аудиты, идентифицированы опасности и оценены риски, установлены экологические аспекты.

Специалисты сертификационного органа отметили вовлеченность персонала предприятия в процесс внедрения системы. Все этапы аудита ТОАЗ прошел без существенных замечаний.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

Получение сертификата соответствия гарантирует значительное повышение уровня экологической безопасности "Тольяттиазота" и обеспечивает своевременный контроль условий труда для устранения и снижения производственных рисков. Кроме того, внедрение интегрированной системы менеджмента увеличивает конкурентоспособность: сертификация дает клиентам еще большую уверенность в высоком качестве продукции компании.