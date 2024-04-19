В Сызрани 24 человека тушили пожар на ул. Гаражной

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В пятницу, 19 апреля, в 3:55, начался пожар в доме № 30 на ул. Гаражной в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.