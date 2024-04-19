Мэрия Самары подготовилась к подтоплению микрорайона Волгарь

В четверг, 18 апреля, в Куйбышевском районе Самары прошла командно-штабная тренировка. На ней отработали действия органов управления, городских, районных и объектовых звеньев столицы губернии в случае паводкового затопления приусадебных участков и жилых домов.

Напомним, в соответствии с режимом работы гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада при спланированном максимальном сбросе воды до 26500 куб.м/с через гидроузел Жигулевской ГЭС уровень воды в Саратовском водохранилище в границах городского округа Самара может составить 32,4 мБс (метров Балтийской системы высот). При достижении уровня воды в границах города отметки 32,4 мБс возможно подтопление территорий.

Штабные учения прошли на базе школы № 57 в несколько этапов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении будет организован пункт временного размещения горожан. Планируется, что людей доставят сюда на автобусах.

"В данном пункте мы можем разместить до 50 человек, при этом пункты размещения есть в каждом районе Самары. Ждем сброс с реки Волги, который тоже затронет Самару, а именно, Самарский район — остров Поджабный, городские пляжи, Волгарь в Куйбышевском районе. Ежедневно мы получаем информацию по сбросу воды. Большой сброс на Волге ожидается в районе 26 апреля, ситуацию отслеживаем", — рассказал заместитель главы города Александр Андриянов.

После заседания комиссий был показан порядок работы пункта временного размещения, в том числе работы групп регистрации и приема, а также осмотрели комнату матери и ребенка, место приема пищи, медицинский пункт. Самарцы смогут получать горячее питание — его приготовлением и подачей займется предприятие, которое обеспечивает питанием учащихся школы. Если в пункт временного размещения прибудут мамы с маленькими детьми, то их оперативно обеспечат кроватями и игрушками из расположенного по соседству детского сада.

Затем свою готовность продемонстрировали сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Они показали комиссии задействованное оснащение, экипировку и в целом организацию аварийно-спасательных работ.

На 10:00 18 апреля уровень воды в реке Волга у Самары составляет 30 метров 19 сантиметров по балтийской системе, что на сегодняшний день считается в порядке нормы. "Мы рассматривали ситуацию при возможной отметке уровня воды в Самаре в 34,5 метра по балтийской системе. Отработали действия всех служб и развернули посты, наглядно показав эту работу", — отметил руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Игорь Дахно.

По результатам проведенной штабной тренировки все профильные службы готовы к выполнению необходимых мероприятий в рамках поставленных задач.