Опубликован список участков в Самаре, которые затопит во время сброса воды на ГЭС

Стало известно, какие территории может затопить в Самаре в связи со сбросом воды на Жигулевской ГЭС. Такой список опубликовала городская администрация.

Напомним, 15 апреля ГЭС начала плановые сбросы воды из Куйбышевского водохранилища.

При спланированном максимальном сбросе воды до 26 500 куб. м/с через гидроузел Жигулевской ГЭС уровень воды в Саратовском водохранилище в границах Самары может составить 32,4 мБс (метров Балтийской системы высот). По наблюдениям последних восьми лет это меньше значения 2016 г., когда уровень воды поднялся до отметки 32,85 мБС (что также не превысило отметки неблагоприятного гидрологического явления (НЯ) — 33,0 мБс). Сбросы гидроузла Жигулевской ГЭС будут длиться до 27 апреля.

В Самаре при достижении уровня воды 32,4 мБс, по данным мэрии, возможно подтопление некоторых территорий.

Железнодорожный район:

— дорога по ул. Набережная реки Самара в районе домов № 256-338 и № 646-732.

Кировский район:

— участок частного жилого дома по ул. Поселок Падовка, 139б;

— базы отдыха: "Россия", "Искра", "Весна";

— территория в границах пр. Кирова и пос. Черноречье — 4 кв. км;

— территории правого берега р. Волга — 10 кв. км.

Красноглинский район:

— дамба через р. Курумоч на 20 см;

— дорога к БО "Волжанка";

— дороги к коттеджным поселкам "Волжский-5", "Волжский-9", "Волжский-12", "Царев Град", "Муромский Городок";

— дорога к СДТ "Жигулевские Сады";

— дорога внутри СДТ "Старая Жила" на 15 см.

Куйбышевский район — местами частично подтоплены огороды 47 частных домов по адресам:

— ул. Шоссейная, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 (13 частных домов);

— ул. Олонецкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (восемь частных домов);

— ул. Западная, 50/3;

— ул. Халиловская, 32;

— ул. Большая Караванная, 150, 152 (2 частных дома);

— ул. Окружная, 5, 9, 17 (3 частных дома);

— пос. Рубежное, ул. Ореховская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 (19 частных домов);

— территория в границах ул. Шоссейной и железной дорогой — 1 кв. км;

— территория в границах Кряжского шоссе и Южного шоссе — 11 кв. км;

— территория в границах Южного шоссе и пос. Рубежное — 2 кв. км;

— перекресток дороги, водой отрезано сообщение к домам по ул. Данилевского, 22, 24, 26, 27, 28, 28/2, 36 (семь частных домов);

— дорога по ул. Данилевского, 22 — ул. Халиловская, 32;

— дорога по ул. Окружной, 5, 9, 15;

— дорога по ул. Шоссейной, 85;

— дорога на Мукомольный завод № 2 по ул. Халиловской, 4;

— территория КПП Мукомольный завод № 2.

Ленинский район:

— территория стоянки на ул. Ульяновский спуск, 41;

— территории о. Рождественский — 4 кв. км.

Октябрьский район:

— территории о. Рождественский — 8 кв. км.

Промышленный район:

— турбазы: "Вольница", "Заволжье плюс";

— территории в границах пос. Рубежное и пр. Кирова — 1 кв. км;

— территории о. Рождественский — 4 кв. км.

Советский район:

— территории в границах пос. Рубежное и пр. Кирова — 3 кв. км;

— дорога и приусадебные участки дач по ул. Набережная реки Самара, 91-362.

Самарский район:

— территории о. Поджабный — 3 кв. км;

— проезда к автомобильной стоянке по ул. Комсомольской.