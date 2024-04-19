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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Испытательная лаборатория АО "Транснефть - Приволга" в Самарской области расширила область аккредитации

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертная организация, уполномоченная Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), подтвердила компетентность и расширила область аккредитации испытательной лаборатории "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Члены экспертной комиссии оценили оснащенность лаборатории техническими средствами и материальными ресурсами, эффективность функционирования системы менеджмента качества лаборатории. Лаборанты продемонстрировали высокий уровень компетентности при проведении испытаний с использованием различных методов, а также знание техники работы на современном оборудовании и применяемых методик.

В рамках прохождения процедуры подтверждения компетентности расширена область аккредитации лаборатории на 16 показателей по нефти, в том числе массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 2040С и массовая доля хлорорганических соединений в нефти по ГОСТ Р 52247-2021 (метод В и Г), массовая концентрация хлористых солей и массовая доля хлористых солей по ГОСТ 21534-2021 (метод А, часть 1). На сегодняшний день область аккредитации испытательной лаборатории "Самара" включает 59 показателей качества нефти.

Заключение экспертов подтвердило полное соответствие деятельности лаборатории критериям аккредитации и требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Расширение области аккредитации подтверждает высокое качество и достоверность результатов испытаний, связанных с приемом и транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть - Приволга".

Испытательная лаборатория функционирует на базе станции смешения нефти площадки "Самара" с 1980 года и осуществляет контроль качества сырья, перекачиваемого по магистральным нефтепроводам, а также отвечает за оперативный контроль процесса компаундирования. Все приборы лаборатории подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть", что позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, предоставления и хранения данных по качеству нефти. В штате лаборатории — 38 сотрудников.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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