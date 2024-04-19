Испытательная лаборатория АО "Транснефть - Приволга" в Самарской области расширила область аккредитации

Экспертная организация, уполномоченная Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), подтвердила компетентность и расширила область аккредитации испытательной лаборатории "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга".

Члены экспертной комиссии оценили оснащенность лаборатории техническими средствами и материальными ресурсами, эффективность функционирования системы менеджмента качества лаборатории. Лаборанты продемонстрировали высокий уровень компетентности при проведении испытаний с использованием различных методов, а также знание техники работы на современном оборудовании и применяемых методик.

В рамках прохождения процедуры подтверждения компетентности расширена область аккредитации лаборатории на 16 показателей по нефти, в том числе массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 2040С и массовая доля хлорорганических соединений в нефти по ГОСТ Р 52247-2021 (метод В и Г), массовая концентрация хлористых солей и массовая доля хлористых солей по ГОСТ 21534-2021 (метод А, часть 1). На сегодняшний день область аккредитации испытательной лаборатории "Самара" включает 59 показателей качества нефти.

Заключение экспертов подтвердило полное соответствие деятельности лаборатории критериям аккредитации и требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Расширение области аккредитации подтверждает высокое качество и достоверность результатов испытаний, связанных с приемом и транспортировкой нефти по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть - Приволга".

Испытательная лаборатория функционирует на базе станции смешения нефти площадки "Самара" с 1980 года и осуществляет контроль качества сырья, перекачиваемого по магистральным нефтепроводам, а также отвечает за оперативный контроль процесса компаундирования. Все приборы лаборатории подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО "Транснефть", что позволяет полностью автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, предоставления и хранения данных по качеству нефти. В штате лаборатории — 38 сотрудников.