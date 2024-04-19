В Самаре сгорела трансформаторная подстанция на Самарской ТЭЦ

В пятницу, 19 апреля, в Самаре произошел пожар в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорание началось в 15:56 на ул. Карла Маркса, 495, адрес относится в Самарской ТЭЦ. Площадь пожара составила 2 кв. м. Его удалось ликвидировать в 16:42. Пострадавших нет.

При этом жители Кировского района жаловались на отключения света и остановку работы электротранспорта.