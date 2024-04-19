Женщина пострадала при пожаре на ул. Фадеева в Самаре

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В пятницу, 19 апреля, в 15:27, начался пожар в доме № 40 на ул. Фадеева в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.