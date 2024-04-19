В Самаре горит трава на острове Зелененький

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 апреля, в 14:00, загорелась трава на острове Зелененький на Волге в районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.