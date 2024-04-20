МЧС: Информация об ударе беспилотников по Самарской области - фейк

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ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона, что распространяемая в Интернете информация - "Предупреждение МЧС России о возможной опасности удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Самарской области", не соответствует действительности.