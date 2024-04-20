В Самарской области побит максимум температуры воздуха с 1935 года

19 апреля стал самым жарким днем 2024 года в Самарской области. Перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на всех метеостанциях региона.

Самая высокая температура зафиксирована в Кинель-Черкассах - 29,6°С (отклонение от предыдущего "рекорда" в 1973 г. - 3,5 градуса).

Самый "старый рекорд" в этот день был установлен в 1935 г. на станциях Клявлино, Сызрань и Безенчук. В XX в. температуры были зафиксированы на отметках 23,8°С, 24,6°С и 26,1°С соответственно. Новые максимумы - 28,2°С, 26,2°С и 28,9°С.