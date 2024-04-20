"Самара" обыграла МБА - 85:77

В субботу, 20 апреля, БК "Самара" на домашнем паркете встречал московский МБА.
Встреча завершилась со счетом 85:77 в пользу самарцев.
БК "Самара" отправляется в дебютный для себя плей-офф.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Поздравляю нашу команду и болельщиков с историческим успехом - первым выходом в плей-офф Единой Лиги ВТБ! Сегодня в решающем матче одержали непростую победу, проявив характер и командный дух. При такой поддержке родных трибун по-другому быть и не могло. Удачи в плей-офф! Вперед, "Самара"!"
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.