"Самара" обыграла МБА - 85:77

В субботу, 20 апреля, БК "Самара" на домашнем паркете встречал московский МБА.

Встреча завершилась со счетом 85:77 в пользу самарцев.

БК "Самара" отправляется в дебютный для себя плей-офф.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Поздравляю нашу команду и болельщиков с историческим успехом - первым выходом в плей-офф Единой Лиги ВТБ! Сегодня в решающем матче одержали непростую победу, проявив характер и командный дух. При такой поддержке родных трибун по-другому быть и не могло. Удачи в плей-офф! Вперед, "Самара"!"