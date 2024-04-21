Под Самарой загорелась сухая трава

В воскресенье, 21 апреля, в Волжском районе Самарской области загорелась сухая трава. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в 12:05, по данным очевидцев, в районе пос. Аглос. Отдельными очагами горит сухая трава и камыш на площади 0,1 га.

В тушении пожара участвуют 18 человек и четыре единицы техники.