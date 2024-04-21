Двоих человек спасли на пожаре в Тольятти

В воскресенье, 21 апреля, в Тольятти произошел пожар на Цветном бульваре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось в 14:44 в доме № 21. Горели вещи в квартире на площади 25 кв. м. Возгорание ликвидировали в 15:20. При этом пожарные спасли двоих человек. Еще пять человек эвакуировали из здания.