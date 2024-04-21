Из-за тольяттинских электросамокатчиков, сбивших троих детей, возбудят уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварий с электросамокатами в Тольятти.

Напомним, 18 апреля в Автограде произошло два ДТП с электросамокатами. В 8:00 водитель электросамоката в районе дома № 22 по Приморскому бульвару сбил шестилетнего ребенка, который шел с бабушкой в детский сад. А в 17:15 молодой человек на электросамокате на велосипедной дорожке в районе здания № 1 на ул. Родины он врезался в двух велосипедистов 10 и 12 лет. Оба пострадавших попали в больницу.

Региональное СУ СК начало проверку в связи с авариями. Теперь же возбудят и уголовные дела.