Из-за тольяттинских электросамокатчиков, сбивших троих детей, возбудят уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварий с электросамокатами в Тольятти.
Напомним, 18 апреля в Автограде произошло два ДТП с электросамокатами. В 8:00 водитель электросамоката в районе дома № 22 по Приморскому бульвару сбил шестилетнего ребенка, который шел с бабушкой в детский сад. А в 17:15 молодой человек на электросамокате на велосипедной дорожке в районе здания № 1 на ул. Родины он врезался в двух велосипедистов 10 и 12 лет. Оба пострадавших попали в больницу.
Региональное СУ СК начало проверку в связи с авариями. Теперь же возбудят и уголовные дела.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!