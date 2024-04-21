В Самаре женщина и ребенок пострадали из-за пожара на ул. Ново-Вокзальной

В воскресенье, 21 апреля, в Самаре произошел пожар на ул. Ново-Вокзальной, 279. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорание началось в 18:20, огонь распространился на 20 кв. м. Пожар ликвидировали в 19:05.

Сотрудники экстренных служб спасли двух человек — 12-летнего ребенка и 45-летнюю женщину. Обоих пострадавших госпитализировали. Помимо этого, из здания эвакуировали шесть человек.