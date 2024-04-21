На трассе М-5 ограничат движение в районе моста через Сок

В понедельник, 22 апреля, в Самарской области ограничат движение на участке трассы М-5. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтод­ор".

С 14:00 по 14­: 30 для всего транспорта будет закрыт участок на 1029 км трассы.

Ограничение вводят в связи с работами на мосту через реку Сок.