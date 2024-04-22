В Самаре 19 апреля был побит температурный рекорд 12-летней давности

В пятницу, 19 апреля, в 12 населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В Самаре был перекрыт рекорд 12-летней давности: в 2012 году в этот день столбик термометра достиг 24,3 °С, в 2024 году — 28,4 °С. В Ново-Девичьем перекрыт рекорд 2013 года (22,1°С против 25,8°С в текущем году).В Клявлино, Сызрани и Безенчуке побиты рекорды почти столетней давности: последний раз здесь было настолько тепло 19 апреля 1935 года (23,8 против 28,2, 24,6 против 26,2 и 26,1 против 28,9 °С, соответственно).

В Челновершинах, Кинель-Черкассах, Серноводске последний раз подобные показатели фиксировали 19 апреля 1973 года (25,8 против 28,4, 26,1 против 29,6 и 26,3 против 29°С, соответственно).

В четырех населенных пунктах — Аглос, Тольятти, Авангард, Большая Глушица — побиты рекорды 1982 года (24,8 против 28,7, 24,8 против 28,4, 25,9 против 29,1 и 25,9 против 28,9 °С, соответственно).