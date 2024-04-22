Паводок в Самарской области: за сутки освободились от воды 40 жилых домов, 144 приусадебных участка

В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 155 частных жилых домов, 958 приусадебных участков и три низководных моста.

В пунктах временного размещения по-прежнему находятся семь человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.