Доходы растут, расходы тоже: в гордуме обсудили изменения в бюджет Самары

В бюджет Самары на 2024–2026 годы готовятся внести изменения. Дополнительные собственные средства предложено направить на покупку и ремонт общественного транспорта, содержание дорог, мероприятия по сохранению исторического поселения и пр. Тему обсудили в городской думе на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике.

Очередные поправки связаны с поступлениями из вышестоящих бюджетов и дополнительными собственными доходами города.Как отметила руководитель департамента финансов администрации Самары Оксана Данилова, структура расходов сохранит социальную направленность. Дополнительные деньги выделят на охрану, антитеррористические и противопожарные мероприятия в учреждениях образования, культуры и спорта, оказание финансовой поддержки транспортным предприятиям, покупку трехсекционного трамвая и ремонт трех вагонов.

Развитие физической культуры и спорта также является одним из ключевых направлений при распределении бюджета. В пяти школах Самары планируют установить полосы препятствий. Председатель гордумы Алексей Дегтев предложил обеспечить доступ к ним не только местным ученикам. По его мнению, такие тренировочные комплексы будут полезны всем молодым людям в Самаре. Подобные спортивные сооружения помогают подготовить юношей к службе в Вооруженных силах.

Депутаты коснулись и других насущных вопросов. Председатель думы обратил внимание членов комитета на то, что в Самаре есть сфера деятельности, которая регулируется не полностью. Это прокат средств индивидуальной мобильности — электросамокатов.

"Их аренда — это активно развивающийся бизнес. Но предприятия, которые им занимаются, не зарегистрированы на территории Самары, отчисления в бюджет не идут. Вопрос необходимо урегулировать с участием всех профильных департаментов", — отметил Дегтев.

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