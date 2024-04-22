В Самаре очевидцы спасли мужчину в протоке Серная Воложка у пос. Управленческий

В субботу, 20 апреля, в 20:30 потребовалась помощь мужчине в протоке Серная Воложка в районе пос. Управленческий, а Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Мужчину спасли очевидцы. В медицинской помощи не нуждался.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!