В Самаре очевидцы спасли мужчину в протоке Серная Воложка у пос. Управленческий

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В субботу, 20 апреля, в 20:30 потребовалась помощь мужчине в протоке Серная Воложка в районе пос. Управленческий, а Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.