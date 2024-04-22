ВТБ выяснил, сколько россиян планируют отпуск между майскими праздниками

14% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) планирует взять отпуск на майские праздники, чтобы продлить себе отдых или отправится в путешествие. В топе направлений поездок — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, среди зарубежных стран — ОАЭ и Таиланд. 36% проживающих в ПФО считают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Таковы результаты опроса*, проведенного банками ВТБ и "Открытие".
Почти половина жителей ПФО (45%) планируют отдыхать дома на майские праздники. Треть (38%) поедут на дачу или за город. 14% отправятся в поездку по России. Лишь 2% опрошенных намерены поехать за границу. Чаще всего они выбирают ОАЭ, Тайланд, Египет и Турцию. Работать во время майских каникул собираются 12% респондентов. Часть россиян собирается комбинировать варианты своего отдыха.
Москвичи в большей степени, чем жители других регионов, предпочитают не сидеть дома в майские праздники (44% поедут за город и 27% — в путешествие по России).
Наиболее предпочтительные города для путешествия по России — традиционно Москва и Санкт-Петербург, их планируют посетить 25% и 19% опрошенных жителей ПФО соответственно. В ТОП-5 городов также вошли Казань, Нижний Новгород и Сочи.
Почти половина (46%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (25%) проведут праздники вдвоем с партнером, 16% — с друзьями или группой по интересам. Еще 11% поедут с семьей без детей. И только 9% опрошенных планируют ехать в одиночку.
Только 14% опрошенных жителей ПФО планирует взять отпуск на работе до, между или после майских, чтобы продлить себе отдых. Четверть респондентов пока в раздумьях. Многие (61%) не планируют брать дополнительные отпускные дни.
Почти половина (47%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 27% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 8%. При этом 18% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.
36% жителей ПФО утверждают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Треть (32%) полагают, что придется потратить больше, чем год назад. 17% постараются сэкономить и не тратиться так, как в прошлый раз. Еще 15% будут готовы сравнивать уже по факту свершившихся трат. При этом 52% считают, что потратят на майские меньше, чем на Новый год.
* Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" 10–17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
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