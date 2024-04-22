В Самаре в этом году откроется еще три ярмарки

В мае в Самаре запланировано открытие ярмарки в Красноглинском районе, а в июне и июле - в районах ул. Ташкентская/Стара-Загора и Московское шоссе/Ново-Вокзальная. Об этом сообщает городская администрация.

В субботу, 20 апреля, уже открылась муниципальная универсальная ярмарка на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной. Здесь в современных круглогодичных павильонах создано 50 торговых мест. Проведены работы по благоустройству, организована парковка для покупателей.

"Формат ярмарок подтвердил свою значимость и нужность, как для жителей, так и для гостей Самары, - комментирует руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. - Четыре года назад у нас было всего шесть круглогодичных ярмарок, в этом году их насчитывается уже больше 20. Людям очень удобно в одном месте покупать всю продукты. Вся продукция на наших муниципальных ярмарках проверяется, на постоянной основе находится ветеринарный врач".