Самосвальные полуприцепы из Турции получили скидку по спецпрограмме

Лизинговая компания CARCADE и ООО "Техно Трейд" объявляют о запуске программы финансирования полуприцепов марки AUFLIEGER. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании.

На сайте, посвященном бренду, указывается, что самосвальная техника AUFLIEGER производится в Турции по техническому заданию и спецификациям компании "Техно Трейд", которая обеспечивает полное соответствие полуприцепной техники российским требованиям и использует все возможности турецких партнёров, имеющих доступ к европейским материалам и комплектующим.

Благодаря партнёрской коллаборации клиенты CARCADE cмогут приобрести технику AUFLIEGER с использованием корпоративной скидки в размере 200 000 рублей. Специальные условия распространяются на самосвальные полуприцепы Auflieger LD-E PRIME 31М3, Auflieger ST 32M3, полуприцеп — трал Auflieger LDR4L и другие популярные модели. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

ООО "Техно Трейд" — ведущий импортёр грузовых полуприцепов, специально разработанных и адаптированных для российских условий. Дилерская сеть компании охватывает крупнейшие города России и страны ближнего зарубежья. Партии полуприцепов доставляются в любую точку страны в полной комплектации и с оформленным пакетом документов. Также по всей стране организована сеть сервисных центров.