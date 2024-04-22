Самосвальные полуприцепы из Турции получили скидку по спецпрограмме

Лизинговая компания CARCADE и ООО "Техно Трейд" объявляют о запуске программы финансирования полуприцепов марки AUFLIEGER. Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании.
На сайте, посвященном бренду, указывается, что самосвальная техника AUFLIEGER производится в Турции по техническому заданию и спецификациям компании "Техно Трейд", которая обеспечивает полное соответствие полуприцепной техники российским требованиям и использует все возможности турецких партнёров, имеющих доступ к европейским материалам и комплектующим.
Благодаря партнёрской коллаборации клиенты CARCADE cмогут приобрести технику AUFLIEGER с использованием корпоративной скидки в размере 200 000 рублей. Специальные условия распространяются на самосвальные полуприцепы Auflieger LD-E PRIME 31М3, Auflieger ST 32M3, полуприцеп — трал Auflieger LDR4L и другие популярные модели. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.
ООО "Техно Трейд" — ведущий импортёр грузовых полуприцепов, специально разработанных и адаптированных для российских условий. Дилерская сеть компании охватывает крупнейшие города России и страны ближнего зарубежья. Партии полуприцепов доставляются в любую точку страны в полной комплектации и с оформленным пакетом документов. Также по всей стране организована сеть сервисных центров.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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