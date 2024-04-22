В мэрии Самары рассказали о рейсах автобусов до кладбищ

Мэрия Самары опубликовала режим работы автобусов, которые будут перевозить горожан в дни религиозных праздников для посещения кладбищ.

Такие автобусные маршруты будут работать 5 мая (Пасха), 9 мая (День поминовения усопших воинов, День Победы), 12 мая (Красная горка), 14 мая (Радоница), 22 июня (Троицкая родительская суббота).

Автобусы будут выходить в рейсы в 7:00. От кладбищ последние рейсы будут уходить в 16:30.

Перевозки будут организованы по следующим маршрутам:

4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное";

27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное";

63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное";

67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное";

77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное";

129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное".

В мэрии также сообщают, что для безопасной организации движения в период организованных перевозок населения к городским кладбищам с 07:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на участках: по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской; по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.