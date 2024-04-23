18 человек тушили траву на ул. Набережная реки Самара

В понедельник, 22 апреля, в 17:34 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Набережная реки Самара. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте вызова огнеборцев горела трава на площади 0, 05 Га. На тушение были направлены 18 человек и четыре единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать в 17:54. Данных о пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.