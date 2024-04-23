В Приволжском УГМС объявили оранжевый уровень опасности в связи с аномальной жарой

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности на вторник, 23 апреля. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

"Объявлен оранжевый уровень опасности. 23 апреля местами в Самарской области сохранится аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более", - отмечается в сообщении.

Синоптики также рассказали, что в ближайшие дни, с 23 по 26 апреля, перемещающийся из западных районов ЕТР холодный фронт разделит Самарскую область на две части: в западных районах под его влиянием пройдут грозовые дожди, на востоке области сохранится преимущественно сухая аномально-жаркая погода. В последующие дни, по мере продвижения атмосферного фронта на восток, температурный фон понизится на всей территории. Во второй половине недели, с ростом атмосферного давления, дожди прекратятся и температура воздуха постепенно повысится.

По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха в третьей декаде апреля ожидается на 5° выше средних многолетних значений.