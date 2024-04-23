В Самарской области 22 апреля вновь был перекрыт температурный рекорд в 11 населенных пунктах

В Приволжском УГМС сообщили, что в понедельник, 22 апреля, в Самарской области был был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Самаре вновь побиты значения от 22 апреля 2012 года: в текущем году столбик термометра поднялся до 28 градусов против 26,3 градусов 12 лет назад.

Кроме того, значения от 22 апреля 2012 года были перекрыты в Челновершинах, Аглосе, Тольятти и Сызрани.

Рекорды от 22 апреля 1995 года побиты в Клявлино, Кинель-Черкассах, Авангарде, Безенчуке, Серноводске.

В Большой Глушице последний раз 22 апреля такая жара стояла лишь в 1967 году (26,9 градусов). В 2024 году температура воздуха составила 27,9 градусов.