В мэрии Самары рассказали, когда бассейн на 116-м км откроется для массового посещения

Руководитель самарского департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов рассказал о том, как сегодня функционирует бассейн на 116-м километре.

"Бассейн работает. Здесь уже 2,5 месяца 6 дней в неделю занимаются воспитанники спортивной школы резерва.Также за это время были организованы мастер-классы для жителей города: в бассейне, в зале гимнастики и тренажерном зале", - прокомментировал он.

Кроме того, Дмитрий Чеканов рассказал, почему бассейн закрыт для массового посещения.

"Сейчас особые требования предъявляются к вопросам антитеррористической защищенности объектов. При проектировании бассейна не были предусмотрены системы внутреннего видеонаблюдения и система контроля учета доступа, которые являются важными элементами безопасности. Сейчас ведутся завершающие работы по монтажу данных систем. На этой неделе пройдет их тестирование. После этого будет готов принять всех желающих", - заключил он.