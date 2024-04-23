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Соцподдержка Общество

970 самарских семей получили единовременное пособие в связи с рождением ребенка в 2024 году

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2024 года Отделение СФР по Самарской области выплатило 1385 единовременных пособий при рождении ребенка для неработающих заявителей. На реализацию данных целей было выделено 30,4 миллиона рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка — это выплата, которая может быть предоставлена одному из родителей. С 1 февраля 2024 года её размер составляет 24 604 рублей. Все российские семьи независимо от уровня дохода имеют право на её получение.

При появлении в семье других детей пособие выплачивается на каждого из них. Получить средства могут также и опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.

Работающим гражданам за получением единовременной выплаты при рождении ребенка необходимо обратиться к своему работодателю. Неработающим можно подать заявление на портале Госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Заявление подается в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Все необходимые для назначения пособия сведения Отделение фонда получает в рамках межведомственного взаимодействия. Решение выносится в течение 10 рабочих дней, а выплата зачисляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).

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