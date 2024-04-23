В Самарской области в ближайшие часы ожидается гроза

Во вторник, 23 апреля, ожидается шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, гроза местами на территории Самарской области в ближайший час с сохранением вечером.

МЧС предупреждает, что не нужно укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.