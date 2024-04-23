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Облправительство Власть и политика

Губдума согласовала Андрея Когтева на пост вице-губернатора

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, депутаты Самарской губернской думы единогласно согласовали кандидатуру Андрея Когтева на пост вице-губернатора - руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

Андрей Когтев занимает эту должность с 2017 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, он был переведен в статус врио.

По информации с сайта областного правительства, сейчас приставки "врио" остаются только у министра строительства Алексея Веселова и министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова. Кроме того, и.о. министра молодежной политики 17 апреля назначена Маргарита Переплетчикова, занявшая этот пост после отставки Сергея Бурцева.

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