Самарцы смогут проголосовать за появление автоматов с напитками около остановок

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Рядом с остановками общественного транспорта в Самаре могут появиться торговые аппараты с напитками. Такую возможность предлагают обсудить самим горожанам в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли Самары.