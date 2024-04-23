В Ульяновской области нашли беспилотник, направлявшийся на Сызранский НПЗ

Ульяновские фермеры убрали со своего поля украинский беспилотник, которым ВСУ пытались атаковать Сызранский НПЗ, пишет телеграм-канал SHOT.

Дрон до цели не долетел около 20 км. Как пишет источник, БПЛА, предварительно, посадили средствами РЭБ еще в воскресенье. Он "присел" в поле в Радищевском районе Ульяновской области — недалеко от границы с Самарской. Беспилотник заметил местный рыбак.

Когда силовики обследовали дрон, местные трактористы погрузили аппарат в свою сельхозтехнику и вывезли с поля.