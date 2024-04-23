В Ульяновской области нашли беспилотник, направлявшийся на Сызранский НПЗ

Ульяновские фермеры убрали со своего поля украинский беспилотник, которым ВСУ пытались атаковать Сызранский НПЗ, пишет телеграм-канал SHOT.
Дрон до цели не долетел около 20 км. Как пишет источник, БПЛА, предварительно, посадили средствами РЭБ еще в воскресенье. Он "присел" в поле в Радищевском районе Ульяновской области — недалеко от границы с Самарской. Беспилотник заметил местный рыбак.
Когда силовики обследовали дрон, местные трактористы погрузили аппарат в свою сельхозтехнику и вывезли с поля.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!