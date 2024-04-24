Не стало выдающегося альпиниста Ивана Душарина

В понедельник, 22 апреля, на 77 году жизни скончался выдающийся российский альпинист, который покорил Эверест в составе команды ВАЗа, - Иван Душарин.

Иван Трофимович родился 1 ноября 1947 г. в городе Похвистнево. Он служил в воздушно-десантных войсках и начал заниматься альпинизмом в 17 лет. Его первое восхождение состоялось в 1964 г. на пик Адыгене горы Тянь-Шань, где он достиг высоты 4510 метров.

Иван Душарин тесно связан с Тольятти: он работал начальником конструкторского бюро роботов на АвтоВАЗе. В 1981 г. возглавил секцию альпинизма спортклуба ВАЗа.

Он руководил первой российской экспедицией на Эверест в 1992 году. В общей сложности Иван Трофимович покорил 300 горных пиков в разных уголках планеты. Среди них были и вершины выше 8000 метров: Нангапарбат (8125 метров), Чо-Ойю (8201 метр). Он трижды поднялся на Эверест (8848 метров) и дошел до высоты 8000 метров на К2 (Чогори, 8611 метров).

Иван Душарин также был спасателем и помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении в 1988 году.

В последние годы он работал главным тренером группы тренеров Управления физической подготовки Вооруженных Сил РФ и был идеологом и основателем горной подготовки военнослужащих в России.

Прощание с Иваном Душариным состоится в четверг, 25 апреля, в 14 часов в Спасо-Преображенском Соборе, расположенном в Автозаводском районе Тольятти.