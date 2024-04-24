БК "Самара" начал плей-офф с поражения от УНИКСа

"Самара" в первом матче плей-офф Единой Лиги ВТБ уступила УНИКСу - 73:83.

К середине первой четверти Джеймс Томпсон дважды забил сверху - и "Самара" повела 8:4. А ближе к концу периода две подряд трехи в цель отправил Михаил Кулагин. И все же стартовая десятиминутка осталась за казанцами, 16:17. Захватив инициативу, хозяева начали наращивать преимущество, за три минуты до большого перерыва убежав вперед уже на 10 очков - 27:37. Впрочем, усилиями Джавонтэ Хокинса и Джастина Роберсона самарцы к перерыву сократили отставание (34:40), а уже на старте третьего периода две трехи от Джавонтэ Хокинса и Николы Ребича свели разницу к минимуму, 40:41.

К сожалению, затем наша команда пропустила рывок соперника 1:13 - и до конца третьей четверти 10-очковый рубеж оставался для самарцев непреодолимой преградой. На старте четвертого периода отставание достигло "-17" (50:67) - и только после этого гости выдали ударный отрезок, за три минуты отыграв более половины отставания (59:67 после точных штрафных от Александра Гудумака). И вплоть до финальной сирены разница "плясала" вокруг отметки в 10 очков - большего УНИКС нашей команде уже не позволил.