На ул. Чернореченской в Самаре появится еще одна полоса для поворота на Владимирскую

Комплексное благоустройство ул. Чернореченской в Самаре включает расширение проезжей части до трех полос на подъезде к ул. Владимирской. Об этом сообщает мэрия.

"Там, где сейчас бордюр, будет начинаться дополнительная полоса проезжей части в направлении "из города". Мы устроим ее, чтобы автомобилисты могли беспрепятственно поворачивать с улицы Чернореченской направо. Завершения маневра не придется ждать тем, кому нужно будет повернуть налево", - приводятся в пресс-релизе слова Сергея Кондрашова, заместителя главного инженера ООО "НПФ "XXI Век", которая выполняет работы.